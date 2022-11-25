Курсы валют на 26-27 ноября

Фото: Zakon.kz

По итогам вечерних торгов на Казахстанской фондовой бирже (KASE) по состоянию на 17:00 средневзвешенный курс доллара составил 465,42 тенге, снизившись на 0,48 тенге, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс российского рубля понизился до 7,68 тенге (-0,02). Средневзвешенный курс китайского юаня также снизился и составил 64,80 тенге (-0,47). Торгов по евро не проводилось. Курс евро установлен Нацбанком в 485,43 тенге. В обменных пунктах доллары покупают/продают по 464,5-467,5 тенге, евро – по 480-485 тенге, российские рубли – по 7,3-7,45 тенге. Читайте также Курс доллара немного снизился на торгах 25 ноября

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