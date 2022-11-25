На 382 млрд тенге перевыполнили план по сбору налогов в Казахстане

По данным Комитета государственных доходов МФ РК, план по налоговым поступлениям в государственный бюджет за 10 месяцев 2022 года исполнен на 103,4%, сообщает Zakon.kz.





Так, при плане 11 316,8 млрд тенге поступило налогов на сумму 11 698,8 млрд тенге с перевыполнением на 382 млрд тенге.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года поступления выросли в 1,4 раза, или на 3 400,2 млрд тенге, в том числе:

Республиканский бюджет исполнен на 101,1% (при плане 7 867,3 млрд тенге поступило 7 956,6 млрд тенге, план перевыполнен на 89,3 млрд тенге), по сравнению с аналогичным периодом прошлого года рост составил в 1,5 раза, или на 2 518,5 млрд тенге .

Местный бюджет исполнен на 108,5% (при плане 3 449,5 млрд тенге поступило 3 742,2 млрд тенге, перевыполнение на 292,8 млрд тенге) с ростом к аналогичному периоду 2021 года на 30,8%, или на 881,7 млрд тенге.

Как отметили в КГД, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года наблюдается рост поступлений в республиканский бюджет по экспортным таможенным пошлинам на нефть и НДС на импорт из третьих стран в 1,7 раза, НДС на товары внутреннего производства – на 57,2%, КПН – на 51,8%, налог на добычу полезных ископаемых – на 24,1% и НДС на импорт из стран ЕАЭС – на 16,9%.

На рост поступлений повлиял ряд факторов.





Так, за 10 месяцев текущего года наблюдается рост цен на основные экспортные позиции, в том числе на нефть – на 46,9%, цинк – на 21,9%, алюминий – на 13,9% и золото – на 0,6%. Ставка вывозной таможенной пошлины на сырую нефть выросла на 43,1% (средняя ставка за 10 мес. 2021 г. – $61,5 за тонну, 10 мес. 2022 г. – $88,0 за тонну).

Товарооборот с третьими странами за 10 месяцев также увеличился на 43,6% (экспорт вырос на 48,3%, импорт – на 32,5%).

Оборот по реализации увеличился на 22% (с 94 312 млрд тенге до 115 081 млрд тенге).



