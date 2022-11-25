Лидеру ОПГ вынесли приговор в Атырау

Сотрудниками Департамента полиции на транспорте в ходе проведения оперативных мероприятий задержаны мужчина и две женщины, которые организовали перевозку крупной партии наркотиков железнодорожным транспортом из Алматы в Атырау, сообщает Zakon.kz.

Как отмечается на сайте polisia.kz, все три соучастника преступления ранее судимы по различным статьям, а 49-летний житель Атырау является лидером ОПГ.

"Приговором Мугалжарского районного суда подсудимым назначено наказание в виде лишения свободы сроком от 5 до 6 лет в колонии строгого режима", – говорится в сообщении.

Сообщается, что перевозчики и получатель крупной партии наркотиков были задержаны транспортными полицейскими в ходе специальных мероприятий.

"Установлено, что изъятое вещество является гашишем в особо крупном размере общим весом 327 г" – уточняется в сообщении.

По данному факту было проведено досудебное расследование по ч. 4 ст. 296 УК РК "Незаконные приобретение, хранение, перевозка без цели сбыта наркотических средств в особо крупном размере", и материал был направлен в суд.



Ранее сообщалось, что в Астане в ходе спецоперации задержали лидеров и членов ОПГ. По данным столичного ДП, один задержанный участник преступной группы подозревается в криминальной разборке по переделу сфер влияния в охранной деятельности ночных клубов столицы в апреле текущего года, где два человека получили огнестрельные дробовые ранения. Другие два – лидер преступной группы и криминальный авторитет – подозреваются в совершении мошенничества в особо крупном размере. По обоим уголовным делам досудебное расследование продолжается.