В Караганде 19-летняя девушка скончалась в больнице после ДТП с автобусами

Погибла пассажирка одного из автобусов, столкнувшихся утром 25 ноября в Караганде, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает Управление здравоохранения Карагандинской области, девушка 2003 года рождения скончалась от полученных тяжелых травм, несовместимых с жизнью.

В Караганде 25 ноября утром на мосту столкнулись два автобуса. В результате аварии водитель автобуса № 41 скончался на месте. Было госпитализировано 18 человек, из них четверо – в тяжелом состоянии.