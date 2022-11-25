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В Караганде 19-летняя девушка скончалась в больнице после ДТП с автобусами

Погибла 19 летняя пассажирка автобуса попавшего в ДТП Фото: Zakon.kz
Погибла пассажирка одного из автобусов, столкнувшихся утром 25 ноября в Караганде, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает Управление здравоохранения Карагандинской области, девушка 2003 года рождения скончалась от полученных тяжелых травм, несовместимых с жизнью. 

В Караганде 25 ноября утром на мосту столкнулись два автобуса. В результате аварии водитель автобуса № 41 скончался на месте.  Было госпитализировано 18 человек, из них четверо – в тяжелом состоянии.

Мухит Турсынали
Караганда Карагандинская область
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