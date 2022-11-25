Эксперты предупреждают, что рост мировой экономики замедлится до уровня кризиса 2009 года

Глобальная экономика в следующем году окажется такой же слабой, как и после финансового кризиса в 2009 году, заявляют специалисты, ссылаясь на мнение экономистов Института международных финансов, сообщает Zakon.kz.

По мнению экспертов (IIF), конфликт в Украине рискует перерасти в "вечную войну", и рост мировой экономики может замедлиться до 1,2% в 2023 году, пишет Bloomberg.

В исследовании, подготовленном аналитиками Института международных финансов (Institute of International Finance) во главе с Робином Бруксом, отмечается, что мировой ВВП в 2023 году вырастет на 1,2%. С поправкой на базовые эффекты это такой же низкий рост, как и в 2009-м.

По оценкам экспертов IIF, замедление роста экономики будет происходить в Европе, на которую конфликт оказал наибольшее влияние. Так, ожидается, что экономика еврозоны сократится на 2% после резкого снижения доверия потребителей и бизнеса. В США, между тем, ВВП может вырасти на 1%, в то время как Латинская Америка будет "положительно выделяться" благодаря тому, что экспортеры сырьевых товаров пожинают плоды высоких цен на продукты питания и энергоносители. ВВП Латинской Америки, согласно прогнозам, увеличится на 1,2%.

Ранее генеральный секретарь ОПЕК Хайсам аль-Гайс заявил, что экономику Европы ожидает рецессия. По его словам, США, возможно, также движутся в эту сторону.

