Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet #Выборы президента РК-2022 #Чемпионат мира по футболу 2022
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

Эксперты предупреждают, что рост мировой экономики замедлится до уровня кризиса 2009 года

замедлится Фото: pixabay
Глобальная экономика в следующем году окажется такой же слабой, как и после финансового кризиса в 2009 году, заявляют специалисты, ссылаясь на мнение экономистов Института международных финансов, сообщает Zakon.kz.

По мнению экспертов (IIF), конфликт в Украине рискует перерасти в "вечную войну", и рост мировой экономики может замедлиться до 1,2% в 2023 году, пишет Bloomberg.

В исследовании, подготовленном аналитиками Института международных финансов (Institute of International Finance) во главе с Робином Бруксом, отмечается, что мировой ВВП в 2023 году вырастет на 1,2%. С поправкой на базовые эффекты это такой же низкий рост, как и в 2009-м.

По оценкам экспертов IIF, замедление роста экономики будет происходить в Европе, на которую конфликт оказал наибольшее влияние. Так, ожидается, что экономика еврозоны сократится на 2% после резкого снижения доверия потребителей и бизнеса. В США, между тем, ВВП может вырасти на 1%, в то время как Латинская Америка будет "положительно выделяться" благодаря тому, что экспортеры сырьевых товаров пожинают плоды высоких цен на продукты питания и энергоносители. ВВП Латинской Америки, согласно прогнозам, увеличится на 1,2%.

Ранее генеральный секретарь ОПЕК Хайсам аль-Гайс заявил, что экономику Европы ожидает рецессия. По его словам, США, возможно, также движутся в эту сторону.

Читайте также

Пропускную способность по Транскаспийскому коридору увеличат к 2025 году

В Казахстане морепродукты и рыба подорожали на 24% за год

Российский газ исключат из контрактов на совместные закупки

Константин Вноровский
Интересное
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Смена фамилии, имени, отчества: как это сделать
Смена фамилии, имени, отчества: как это сделать
легализация автомобилей
Казахстанцы смогут легализовать свои авто за 200 тысяч тенге
телеведущий
Соловьев ответил на критику МИДа Казахстана
футболист
Криштиану Роналду установил исторический рекорд на ЧМ в Катаре
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления