Экономист рассказал, почему в Казахстане подорожали рыба и морепродукты

Экономист Арман Бейсембаев прокомментировал корреспонденту Zakon.kz повышение цен на рыбу и морепродукты в Казахстане.

Специалист отметил, что дорожают вообще все продукты питания.



"Мы видим, что продуктовая инфляция в принципе в стране, по разным оценкам, в районе 20-22%, до 30%. По отдельным продуктам питания мы видим, что инфляция в среднем составляет от 60 до 150%. То есть одно подорожало более чем в два раза, где-то меньше, где-то больше, то есть мы видим с сахаром что творится. Мы видим, что происходит с хлебом, с мукой и все остальное. И в этом смысле рыба и морепродукты… ну, 24%, ну да, выросли, потому что они должны были вырасти". Арман Бейсембаев

Он согласен, что рыба и морепродукты отчасти подорожали из-за разорванных логистических цепочек, сложностей с завозом.

"Но надо сказать, что это не есть прямой результат геополитической ситуации. Она, безусловно, ухудшила с логистикой общую ситуацию – санкции, война, вот это вот все. Она ухудшила, но она не является первопричиной, скорее неким логичным продолжением процесса, который шел с 2021 года". Арман Бейсембаев

По его словам, корни всего этого лежат в 2020-м ковидном году.

"Уже конец, я даже скажу, к осени 2020 года. Уже тогда появились первые признаки разгона инфляции. Уже тогда мы увидели, что прямым результатом вот этих ковидных ограничений, этих идиотских мер, которые принимали правительства всех стан, разогнав людей по домам, остановив бизнес и раздавая людям деньги, прямым результатом того, что мы наделали в 2020 году, является 2022 год". Арман Бейсембаев

На подорожание цен, как считает экономист, повлияло "множество причин, которые в 2022 году сложились".

"Есть такое понятие "идеальный шторм", когда много-много разнонаправленных процессов сходятся в одной точке, и вы получаете то, что вы получили. Вот мы сейчас живем в условиях этого "идеального шторма". Мир лихорадит, мир трясет, конца и края этому нет, скорее всего, в 2023 году это все продолжится, нет никаких оснований считать, что инфляция в следующем году будет меньше, чем в этом году. Потому что все те процессы, которые в этом году разворачиваются, они перейдут благополучно в следующий год, вот месяц остался до начала следующего года. А рыба, морепродукты, здесь надо сказать одно". Арман Бейсембаев

Эксперт считает, что для населения Казахстана рыба и морепродукты не являются жизненно важным и каким-то определяющим продуктом питания.



"Для нас, в нашем понимании, в нашей ментальности рыба и морепродукты в большей степени являются деликатесами, чем продуктами питания. Это такая вещь, которую покупают не каждый день, а время от времени, на какие-то особые праздники, случаи, еще чего-нибудь, то, что можно подать на стол в виде некоего праздничного блюда". Арман Бейсембаев

Поэтому, как считает экономист, казахстанцы не сильно заметят подорожание рыбы и морепродуктов.

"Это сильно заметят те, кто в действительности эти продукты питания включает в свой регулярный рацион. Но у большинства населения рыба и морепродукты не находятся в регулярном рационе, а только время от времени. Поэтому их подорожание – это довольно серьезно, но, уверяю вас, подорожание подсолнечного масла, муки, сливочного масла, муки, хлеба и колбасы – это намного более чувствительно, и масштаб роста намного сильнее, чем те же рыба или морепродукты". Арман Бейсембаев

Согласно опросу, который проводится в Telegram-канале Zakon.kz, 43% очень редко едят рыбу. 21% употребляют рыбу раз в месяц, 17% – два-три раза в месяц, 9% – раз в неделю. Варианты "Как можно чаще" и "Не ем рыбу" набрали по 5%.

Ранее сообщалось, что в Казахстане на 24% за год подорожали морепродукты и рыба.