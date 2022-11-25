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Законодательство РК

Задержаны подозреваемые в нападении на офисы СМИ в Алматы

Задержаны подозреваемые в нападении на офисы Фото: пресс-служба акимата Алматы
В кулуарах Сената Парламента после заседания Комитета по конституционному законодательству, судебной системе и правоохранительным органам начальника Следственного департамента МВД Санжара Адилова спросили о расследовании инцидентов в отношении СМИ, сообщает Zakon.kz.

Руководитель следственной службы ведомства рассказал, что полиция нашла подозреваемых, повредивших имущество офисов редакций "Elmedia KZ News" и "Оrda.kz". Задержанные привлечены к ответственности.

По словам Санжара Адилова, Следственным управлением Департамента полиции в порядке статьи 128 УПК РК задержаны и водворены в ИВС два жителя города Алматы.

Оба подозреваемых изобличены в том, что с сентября по ноябрь воспрепятствовали профессиональной деятельности журналистов путем угроз, а также совершили ряд хулиганских действий, повредив имущество офисов двух редакций.

Кроме признательных показаний, их вина подтверждается достаточными добытыми доказательствами и фактическими уликами (перевод денежных средств, видеозаписями с места преступлений, показаниями свидетелей, проведенными очными ставками).

По словам начальника Следственного департамента, преступные действия подозреваемых квалифицированы по ст. 293 ч. 2 п.1, 3 ("Хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору, неоднократно"), ст. 158 ч. 2 ("Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналиста"), ст. 115 ("Угроза") Уголовного кодекса Республики Казахстан.

В настоящее время принимаются меры по установлению организаторов и соучастников преступлений. Расследование находится на контроле Министерства внутренних дел.

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