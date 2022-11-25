Участки республиканских трасс закрыли из-за непогоды в трех областях Казахстана

На республиканских трассах Восточно-Казахстанской, Абайской и Жетысуской областей разбушевалась непогода: снег, метель и ограничение видимости. В связи с этим закрыты участки автодорог, сообщает Zakon.kz.

Как отметили в Национальном операторе автомобильных дорог республиканского значения АО "НК "КазАвтоЖол", дорожники перешли на усиленный режим работы, на линии работает 60 единиц спецтехники. При необходимости количество спецтехники будет увеличено.

Ряд участков республиканских трасс в связи с ухудшением погодных условий закрыт с 18:30 (по столичному времени).

В Абайской области движение ограничено на участках трассы Алматы – Усть-Каменогорск (от границы Жетысуской области до города Аягоз; от города Аягоз до села Калбатау; от села Калбатау до границы ВКО).

"Также движение ограничено на трассе Таскескен – Бахты (0-184 км – отрезок от села Таскескен до села Бахты). Закрыт участок трассы Омск – Майкапшагай (от Семея до села Кокпекты)". Пресс-служба АО "НК "КазАвтоЖол"

В Жетысуской области закрыт участок трассы Алматы – Усть-Каменогорск (от города Ушарал до границы Абайской области).



В Восточно-Казахстанской области закрыт участок трассы Алматы – Усть-Каменогорск (от границы Абайской области до поселка Касым Кайсенова), а также участок трассы Усть-Каменогорск – Шемонаиха – гр. РФ (105-123 км – отрезок от города Шемонаиха до границы Российской Федерации).

Кроме того, с 19:00 движение для грузового и общественного транспорта также ограничено на трассе Караганда – Балхаш.

Ранее синоптики сообщили, что в выходные в Казахстане ожидается 38-градусный мороз.