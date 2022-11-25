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Информацию о снижении пенсионного возраста для женщин в Минтруда назвали фейком

Заявление МТСЗН РК Фото: unsplash
В МТСЗН РК прокомментировали распространяемую в мессенджерах и социальных сетях информацию о том, что с 1 января 2023 года возраст выхода женщин на пенсию будет снижен до 58 лет, сообщает Zakon.kz.

Утверждается, что это указ президента РК. В Министерстве труда и социальной защиты населения Республики Казахстан заявили, что это фейк. Он, а также информация о том, что в Казахстане внедрят 13-ю пенсионную выплату, не соответствуют действительности.

"Напоминаем, в соответствии с решением главы государства, озвученным в Послании народу Казахстана от 1 сентября 2022 года, с 1 января 2023 года будет приостановлено поэтапное повышение пенсионного возраста для женщин на уровне 61 года сроком на 5 лет. Пресс-служба МТСЗН РК


Касательно пенсионных выплат уточняется, что в соответствии с действующим законодательством пенсионное обеспечение граждан осуществляется посредством выплаты базовой и солидарной пенсий, а также выплат из Единого накопительного пенсионного фонда (ЕНПФ), формируемых за счет отчислений обязательных пенсионных взносов граждан.

По состоянию на 1 ноября 2022 года численность пенсионеров в Казахстане составляет 2 млн 268 тыс. человек.

Средний размер пенсионных выплат (базовая и солидарная пенсия) на 1 ноября 2022 года составил 108 993 тенге (без учета выплат из ЕНПФ).

"Просим граждан не обращать внимания на фейки и использовать информацию только из официальных источников. Напоминаем, распространение ложной информации карается по закону". Пресс-служба МТСЗН РК


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