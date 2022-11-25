Работа службы корпоративных секретарей: дальновидность, рациональность, устойчивость

В столице проходит Форум корпоративных секретарей, организованный НУХ "Байтерек" и МФЦА. О проведении форума и ключевых темах обсуждения рассказал руководитель Службы корпоративного секретаря АО "НУХ "Байтерек Ардак Жумагалиев в интервью Zakon.kz.

– В Астане проводится Форум корпоративных секретарей. Расскажите об этой встрече, в чем особенность форума в этом году?

– Холдинг "Байтерек" при тесном сотрудничестве с Международным финансовым центром "Астана" (МФЦА) проводит Форум корпоративных секретарей уже второй год. Пандемия, нарушения логистических цепочек поставок, геополитическая напряженность в целом показали необходимость в обеспечении дальновидного подхода к управлению рисками. В связи с этим была выбрана тема "Disruptive risks and resilience" – деструктивные риски и устойчивость.

Такие площадки, как наш форум, – это прекрасная возможность для обмена опытом и знаниями, а также поиска решений, которые необходимо предпринимать в целях обеспечения устойчивого развития компаний и управления рисками.

По сути, Форум корпоративных секретарей – это площадка для обсуждения рациональных решений, вопросов кибербезопасности и информационных технологий, управления рисками, обусловленными внешними факторами, которые могут привести к финансовым потерям и существенно повлиять на акционерную стоимость компаний.

– Опыт каких стран будет представлен на форуме?

– Если говорить о делегатах, то большинство участников форума представляют города Астана и Алматы. На следующий год мы постараемся масштабировать и привлечь как можно больше людей из других регионов нашей страны. В качестве спикеров и экспертов в форуме будут участвовать профессионалы с большим опытом в сфере корпоративного управления и устойчивого развития из Великобритании, Сингапура, Бельгии, Индии и ряда других стран.

– Какое значение в современных условиях имеет институт корпоративных секретарей?



– Прозрачность и открытость – важнейшие составные части корпоративного управления. Поэтому корпоративный секретарь играет важную роль в обеспечении соблюдения корпоративной политики компании и эффективном взаимодействии между акционерами, советом директоров и менеджментом, в раскрытии и предоставлении информации о компании.

Кроме того, отличительной чертой корпоративного секретаря должны быть сильные навыки коммуникаций и переговоров, умение брать ответственность и, несомненно, лидерские качества.

– Какие наработки есть у холдинга "Байтерек", каким опытом вы делитесь на форуме?

– На форуме представлена информация о работе холдинга по внедрению принципов и инициатив, обеспечивающих согласованность экономических, экологических и социальных (ESG) целей для устойчивого развития в долгосрочном периоде. Важно отметить, что при формировании проектного портфеля холдинг отдает предпочтение проектам, которые соответствуют целям устойчивого развития (ЦУР) ООН и оказывают значительное влияние на социально-экономическое развитие нашей страны.

Как финансовый институт НУХ "Байтерек" уделяет особое внимание ответственному финансированию. То есть холдинг предоставляет инструменты поддержки для "зеленых" проектов, успешно запускает инструменты финансирования указанного типа – "зеленые" и социальные облигации. В дальнейшем холдинг также намерен предоставлять инструменты поддержки для развития альтернативных источников энергии.

Разработанная холдингом экологическая и социальная политика определяет подходы к мониторингу ESG-принципов в инвестиционной деятельности. Политика направлена на повышение потенциальных положительных экологических и социальных эффектов от реализации проектов, финансируемых дочерними организациями холдинга.

– Расскажите об опыте работы холдинга, связанном со Службой корпоративного секретаря.

– Мы на форуме делимся результатами работы по дебюрократизации бизнес-процессов в группе компаний холдинга, в частности, расскажем о цифровизации деятельности наших компаний.

Так, в нашей дочерней организации "Отбасы банк" созданы полноценные цифровые банки для физических лиц.

В Казахстанской жилищной компании запущен "Жилищный портал", где казахстанцы могут получить информацию обо всех объектах долевого строительства, имеющих соответствующее разрешение или гарантию. Более того, "Жилищный портал" публикует данные о застройщиках-нарушителях, привлекающих средства дольщиков без соответствующих разрешений.

В Банке развития Казахстана полностью автоматизированы процессы подачи заявок на кредитование крупного бизнеса, процессы взаимодействия со стейкхолдерами и предоставления гарантий.

В Аграрной кредитной корпорации разработана система автоматизации рассмотрения заявок на микрокредиты онлайн. Такой подход позволит повысить прозрачность и качество рассмотрения заявок.

Что касается непосредственно работы Службы корпоративного секретаря, то можно отметить масштабную цифровизацию бизнес-процессов нашей службы. Процессы внутри холдинга оцифрованы на 90%. В самом холдинге, в частности, полностью оцифрованы процессы HR, документооборота, финансового блока, процессы административно-хозяйственной деятельности.

Наша Служба корпоративного секретаря также ввела практику менторства и обучения интернов, где сотрудники службы делятся своим опытом и знанием, а также популяризуют профессию корпоративного секретаря и важность внедрения принципов надлежащего корпоративного управления в компании. Как результат, наши интерны впоследствии трудоустраиваются в известные крупные компании. Кроме того, в целях повышения кадрового потенциала на постоянной основе сотрудники Службы корпоративного секретаря проходят курсы повышения квалификации, тренинги и обучение в других форматах.



