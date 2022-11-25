Ситуация в Украине: в НАТО говорят об ужасающем начале зимы в стране
Фото: Instagram/nato
Три украинские атомные электростанции и Чернобыль снова подключены к внешнему энергоснабжению. Европейские чиновники обвиняют США в том, что те наживаются на войне, сообщает Zakon.kz.
- Президент Украины Владимир Зеленский высказался о Крыме: "Если кто-то предложит нам путь, который поможет вернуть в состав страны Крым невоенным путем, то я буду только "за". Если же возможное решение не предусматривает того, что территорию Крыма покинут все российские военные, то на это не нужно тратить время".
- Выступая на форуме The idea of Europe, Зеленский призвал ЕС ввести потолок цен на российскую нефть на уровне 30 долларов за баррель.
- По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, вышеприведенное заявление Зеленского "лишний раз говорит о неготовности Киева к невоенному урегулированию". Он отметил, что о возвращении Крыма в состав Украины невоенным путем не может быть и речи – это было бы "отчуждение территории РФ".
- Также Песков сказал, что информация СМИ о послании Путина, в котором якобы будет объявлено о "мобилизации страны", не соответствует действительности.
- Президент РФ Владимир Путин сообщил, что лично говорит по телефону с участниками боевых действий: "Я с ними иногда говорю – по телефону с некоторыми говорил напрямую, с ребятами. Во всяком случае, я говорил с теми, кто меня даже удивлял своим настроением, своим отношением к делу. Они не ожидали этих звонков от меня. Это дает мне полное основание говорить о том, что они герои. Это правда".
- Также президент России заявил, что "воссоединение с Донбассом должно было произойти раньше. Может быть, и не было бы столько потерь среди мирных граждан, не было бы столько погибших детей".
Специалисты НАТО не задействованы в обслуживании ПВО на территории Украины, так как альянс не является частью конфликта – генсек альясна Йенс Столтенберг.
- Также Столтенберг заявил об "ужасающем начале зимы для Украины" и о том, что Европа переживает энергокризис и рост цен.
- Европейские чиновники обвиняют США в том, что те наживаются на войне в Украине – Politico.
- Три украинские атомные электростанции и Чернобыль снова подключены к внешнему энергоснабжению. Об этом заявил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.
- Очередные "контрразведывательные мероприятия" провела СБУ совместно с областной прокуратурой на территории Черновицко-Буковинской епархии Украинской православной церкви (УПЦ). Как пишут украинские СМИ, были найдены документы, подтверждающие гражданство России у руководства епархиальных структур, их переписка с РПЦ и пророссийская литература.
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