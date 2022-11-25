Ситуация в Украине: в НАТО говорят об ужасающем начале зимы в стране

Фото: Instagram/nato

Три украинские атомные электростанции и Чернобыль снова подключены к внешнему энергоснабжению. Европейские чиновники обвиняют США в том, что те наживаются на войне, сообщает Zakon.kz.

Президент Украины Владимир Зеленский высказался о Крыме: "Если кто-то предложит нам путь, который поможет вернуть в состав страны Крым невоенным путем, то я буду только "за". Если же возможное решение не предусматривает того, что территорию Крыма покинут все российские военные, то на это не нужно тратить время".

Выступая на форуме The idea of Europe, Зеленский призвал ЕС ввести потолок цен на российскую нефть на уровне 30 долларов за баррель.

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, вышеприведенное заявление Зеленского "лишний раз говорит о неготовности Киева к невоенному урегулированию". Он отметил, что о возвращении Крыма в состав Украины невоенным путем не может быть и речи – это было бы "отчуждение территории РФ".

Также Песков сказал, что информация СМИ о послании Путина, в котором якобы будет объявлено о "мобилизации страны", не соответствует действительности.

Президент РФ Владимир Путин сообщил, что лично говорит по телефону с участниками боевых действий: "Я с ними иногда говорю – по телефону с некоторыми говорил напрямую, с ребятами. Во всяком случае, я говорил с теми, кто меня даже удивлял своим настроением, своим отношением к делу. Они не ожидали этих звонков от меня. Это дает мне полное основание говорить о том, что они герои. Это правда".

Также президент России заявил, что "воссоединение с Донбассом должно было произойти раньше. Может быть, и не было бы столько потерь среди мирных граждан, не было бы столько погибших детей".

Специалисты НАТО не задействованы в обслуживании ПВО на территории Украины, так как альянс не является частью конфликта – генсек альясна Йенс Столтенберг.

Специалисты НАТО не задействованы в обслуживании ПВО на территории Украины, так как альянс не является частью конфликта – генсек альясна Йенс Столтенберг. Также Столтенберг заявил об "ужасающем начале зимы для Украины" и о том, что Европа переживает энергокризис и рост цен.

Европейские чиновники обвиняют США в том, что те наживаются на войне в Украине – Politico.

Три украинские атомные электростанции и Чернобыль снова подключены к внешнему энергоснабжению. Об этом заявил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

Очередные "контрразведывательные мероприятия" провела СБУ совместно с областной прокуратурой на территории Черновицко-Буковинской епархии Украинской православной церкви (УПЦ). Как пишут украинские СМИ, были найдены документы, подтверждающие гражданство России у руководства епархиальных структур, их переписка с РПЦ и пророссийская литература.

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