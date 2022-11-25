В связи с открытием горнолыжного сезона в Алматы усилят автобусный маршрут

В связи с открытием горнолыжного сезона с 26 ноября будет усилена работа туристического маршрута №12, сообщает Zakon.kz.

Теперь на этом маршруте будут курсировать 20 автобусов – в выходные и 16 автобусов – в будние дни с интервалом в 10 минут, передает пресс-служба Управления городской мобильности Алматы.

Маршрут начинает свою работу с железнодорожного вокзала "Алматы-2", проходит по пр. Абылай хана и Абая до высокогорного катка "Медеу".

Последний автобус с "Медеу" выезжает в 00.30.