В связи с открытием горнолыжного сезона в Алматы усилят автобусный маршрут
Фото: Zakon.kz
В связи с открытием горнолыжного сезона с 26 ноября будет усилена работа туристического маршрута №12, сообщает Zakon.kz.
Теперь на этом маршруте будут курсировать 20 автобусов – в выходные и 16 автобусов – в будние дни с интервалом в 10 минут, передает пресс-служба Управления городской мобильности Алматы.
Маршрут начинает свою работу с железнодорожного вокзала "Алматы-2", проходит по пр. Абылай хана и Абая до высокогорного катка "Медеу".
Последний автобус с "Медеу" выезжает в 00.30.
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