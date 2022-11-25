Чиновников в Кокшетау осудили за присвоение бюджетных 96 млн тенге

17 ноября 2022 года Кокшетауский городской суд вынес приговор служащим Управления сельского хозяйства и земельных отношений Акмолинской области, сообщает Zakon.kz.

Главный специалист Тажибаев С.С., индивидуальный предприниматель Ахметов М.Б. и гражданин Адильбаева Б.К. организовали преступную схему по незаконному получению бюджетных субсидий в сумме 96 млн тенге, выделенных на создание инфраструктуры обводнения пастбищ и обеспечения водой животноводческих хозяйств, передает пресс-служба Департамента Агентства РК по противодействию коррупции (Антикоррупционной службы) по Акмолинской области.

Приговором суда Тажибаев признан виновным по факту мошенничества в особо крупном размере и злоупотребления должностными полномочиями и ему назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы в учреждении средней безопасности.

Этим же приговором суда за мошенничество в особо крупном размере к 6 и 5 годам лишения свободы соответственно осуждены его сообщники Ахметов и Адильбаев.

Осужденные пожизненно лишены права занимать должности на государственной службе и в квазигоссекторе.

Приговор не вступил в законную силу.

