Чиновников в Кокшетау осудили за присвоение бюджетных 96 млн тенге
Главный специалист Тажибаев С.С., индивидуальный предприниматель Ахметов М.Б. и гражданин Адильбаева Б.К. организовали преступную схему по незаконному получению бюджетных субсидий в сумме 96 млн тенге, выделенных на создание инфраструктуры обводнения пастбищ и обеспечения водой животноводческих хозяйств, передает пресс-служба Департамента Агентства РК по противодействию коррупции (Антикоррупционной службы) по Акмолинской области.
Приговором суда Тажибаев признан виновным по факту мошенничества в особо крупном размере и злоупотребления должностными полномочиями и ему назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы в учреждении средней безопасности.
Этим же приговором суда за мошенничество в особо крупном размере к 6 и 5 годам лишения свободы соответственно осуждены его сообщники Ахметов и Адильбаев.
Осужденные пожизненно лишены права занимать должности на государственной службе и в квазигоссекторе.
Приговор не вступил в законную силу.