На пастбище в Атырауской области найден разлив нефти

Жители Курмангазинского района в Атырауской области обнаружили разлив нефти прямо на пастбище, сообщает Zakon.kz.

Сельчане и забили тревогу. Наткнувшись на черные пятна на земле, они сняли их на видео и распространили в интернете, передает КТК.

Жители опасаются, что пастбище стало непригодным для выпаса и переживают, что останутся без единственного источника дохода.

Ориентировочно общая площадь разлива – 50 квадратных метров. На месте сейчас работают экологи.

В сельском акимате рассказали, что на месте разлива велись разведочно-буровые работы, но выводов пока не делают.

В каком содержании есть превышение, мы установим. Потом в рамках, если отсутствует состав уголовного наказания, будет привлекаться к административной ответственности. И будет предписание дано предприятию по рекультивации нарушенных земель. Пока в настоящее время предприятие не можем назвать, потому что поедем, уточним. Руководитель департамента экологии Атырауской области Алибек Бекмухаметов



