По 10 лет тюремного заключения получили закладчики в Акмолинской области

По 10 лет лишения свободы с отбыванием в учреждениях уголовно-исполнительной системы максимальной безопасности получили акмолинские закладчики, сообщает Zakon.kz.

28 апреля, 5 июля и 21 сентября 2022 года были рассмотрены три уголовных дела в отношении 39-летнего, 29-летнего и 22 летнего закладчиков, жителей города Кокшетау, передает пресс-служба Управления по противодействию наркопреступности ДП Акмолинской области.

В ведомстве акцентируют внимание на том, что три разных человека, каждый со своей судьбой, но объеденные одной целью "быстрого заработка денег", осознавая, что их действия носят противоправный характер, стали работать "курьерами-закладчиками".

Указанные лица были задержаны сотрудниками подразделения по противодействию наркопреступности ДП Акмолинской области в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий. Так, у 39-летнего закладчика в ходе задержания изъято 39,6 грамм психотропных веществ, у 29-летнего – 6,3 грамма психотропных веществ, у 22-летнего около 37 грамм психотропных веществ. Пресс-служба УПН ДП Акмолинской области





На судебных заседаниях только 29-летний подозреваемый согласился с обвинением, остальные же пытались своими доводами оправдаться. Однако, их действия подтверждены материалами уголовных дел, свидетельскими показаниями, и их доводы суд расценил как способ защиты.

При назначении наказания суд во всех случаях учитывал характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, наличие на иждивении 4 детей, это у одного, беременность супруги другого, молодой возраст третьего, а также положительные характеристики по месту жительства и т.д. Пресс-служба УПН ДП Акмолинской области





Приговорами суда каждый был признан виновным в инкриминируемом преступлении и получил 10 лет лишения свободы. Апелляционные жалобы защитников остались без изменений.