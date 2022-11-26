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Касым-Жомарт Токаев: Любая должность временна, но народ вечен

Касым-Жомарт Токаев: Любая должность временна, но народ вечен Фото: akorda.kz
26 ноября во время инаугурации Касым-Жомарт Токаев заявил, что любая должность временна, но народ вечен, и призвал к единству, сообщает Zakon.kz.

По его словам, только сохранив благополучие страны, единство народа и территориальную целостность, можно сделать государственность незыблемой.

"Мой священный долг как сына казахского народа и президента Казахстана – хранить эти непреложные ценности".Касым-Жомарт Токаев

В продолжении он отметил, что любая должность временна, но народ вечен.

"Верю, что в предстоящие семь лет я при поддержке народа с честью выполню свою президентскую миссию. У нас одна Родина, одно государство, один народ! Так давайте будем едины!"Касым-Жомарт Токаев

Также президент высказался и о долге.

"Наш долг – оставить будущим поколениям сильное государство. Мы еще можем столкнуться со многими испытаниями и трудностями. Но мы с честью преодолеем все препятствия, если сумеем сохранить согласие".Касым-Жомарт Токаев

Обращаясь ко всему народу, президент пожелал, чтобы все начинания были успешно воплощены в жизнь.

"Казахи – народ, верный своим традициям. В священной Мекке, читая у подножия Каабы Коран в память о предках, я просил Всевышнего только об одном – о благополучии нашей страны!"Касым-Жомарт Токаев

26 ноября во Дворце Независимости прошла церемония инаугурации президента Касым-Жомарта Токаева.

С полным текстом выступления президента можно ознакомиться по этой ссылке.

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