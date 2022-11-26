Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet #Выборы президента РК-2022 #Чемпионат мира по футболу 2022
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

Китай третий день подряд фиксирует суточный антирекорд по числу заболеваний коронавирусом

коронавирус в Китае Фото: pixabay
За минувшие сутки в стране выявили 35 183 случая. Большинство из заболевших переносят инфекцию бессимптомно, сообщает Zakon.kz.

Предыдущий максимум был зафиксирован в четверг и пятницу, когда сообщалось о 31 656 и 32 943 новых случаях, пишет РИА Новости.

До этого пик заболеваемости коронавирусом в Китае пришелся на середину апреля 2022 года, тогда во время крупной вспышки и локдауна в Шанхае суточный прирост новых случаев в стране превысил 29,4 тыс.

Подавляющее большинство зараженных являются бессимптомными носителями – 31 709 человек (из них 31 504 – локальные случаи заражения, 205 – ввозные), еще у 3474 человек имеются симптомы (3405 локальных случаев, 69 – ввозных).


Больше всего новых случаев за минувшие сутки выявили в южной провинции Гуандун (1016 подтвержденных, 7406 бессимптомных), там строят новый карантинный центр на 80 тыс. койко-мест, в Пекине (587 подтвержденных, 2009 бессимптомных), где в некоторых районах введен частичный локдаун, в городе центрального подчинения Чунцин (202 подтвержденных, 7522 бессимптомных).

Всего за время пандемии, по данным властей, в материковом Китае зарегистрировано 304 093 случая заражения с симптомами COVID-19, 5232 человека скончались. Бессимптомные случаи заражения в КНР считают отдельно, по ним статистики за весь период пандемии нет.

В последние месяцы в Китае вновь наблюдается ухудшение эпидемиологической ситуации из-за многочисленных локальных вспышек COVID-19, из-за чего в ряде городов введены частичные локдауны, а люди вынуждены ежедневно проходить ПЦР-тестирование. C 24 ноября на фоне роста заболеваемости СOVID-19 ужесточили ограничительные меры в целом ряде крупнейших городов Китая.

В Пекине, где эпидемиологическая ситуация постепенно начала ухудшаться в начале ноября, с четверга для входа в общественный транспорт, государственные и партийные ведомства, производственные и иные предприятия, торговые и бизнес-центры, супермаркеты, гостиницы и хостелы, кафе и рестораны, а также для посещения достопримечательностей нужно показать отрицательный результат ПЦР-теста, сделанного в последние 48 часов, прежде было достаточно теста, сделанного в течение последних 72 часов.

При этом для входа в некоторые офисные здания и посещения офлайн-мероприятий, например ежедневных брифингов в МИД КНР, необходимо предъявить отрицательный результат ПЦР-теста, сделанного в последние 24 часа. Власти характеризуют нынешнюю эпидемиологическую ситуацию в столице как критическую.

Китай почти с самого начала пандемии коронавируса придерживался политики нулевой терпимости к вирусу, китайский противоэпидемиологический контроль по-прежнему остается одним из самых строгих в мире.

Читайте также

Выборы в Сенат пройдут 14 января 2023 года

Токаев утвердил план действий своей предвыборной программы

Холдинг "Байтерек" не планирует быть постоянным владельцем Bereke Bank

Данияр Кунафин
COVID-19 Китай
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Смена фамилии, имени, отчества: как это сделать
Смена фамилии, имени, отчества: как это сделать
Заявление МТСЗН РК
Информацию о снижении пенсионного возраста для женщин в Минтруда назвали фейком
Что подарить каждому знаку зодиака к Новому году
Что подарить каждому знаку зодиака к Новому году
курсы валют на 26-27 ноября
Курсы валют на 26-27 ноября
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления