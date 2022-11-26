Китай третий день подряд фиксирует суточный антирекорд по числу заболеваний коронавирусом

За минувшие сутки в стране выявили 35 183 случая. Большинство из заболевших переносят инфекцию бессимптомно, сообщает Zakon.kz.

Предыдущий максимум был зафиксирован в четверг и пятницу, когда сообщалось о 31 656 и 32 943 новых случаях, пишет РИА Новости.

До этого пик заболеваемости коронавирусом в Китае пришелся на середину апреля 2022 года, тогда во время крупной вспышки и локдауна в Шанхае суточный прирост новых случаев в стране превысил 29,4 тыс.



Подавляющее большинство зараженных являются бессимптомными носителями – 31 709 человек (из них 31 504 – локальные случаи заражения, 205 – ввозные), еще у 3474 человек имеются симптомы (3405 локальных случаев, 69 – ввозных).







Больше всего новых случаев за минувшие сутки выявили в южной провинции Гуандун (1016 подтвержденных, 7406 бессимптомных), там строят новый карантинный центр на 80 тыс. койко-мест, в Пекине (587 подтвержденных, 2009 бессимптомных), где в некоторых районах введен частичный локдаун, в городе центрального подчинения Чунцин (202 подтвержденных, 7522 бессимптомных).

Всего за время пандемии, по данным властей, в материковом Китае зарегистрировано 304 093 случая заражения с симптомами COVID-19, 5232 человека скончались. Бессимптомные случаи заражения в КНР считают отдельно, по ним статистики за весь период пандемии нет.

В последние месяцы в Китае вновь наблюдается ухудшение эпидемиологической ситуации из-за многочисленных локальных вспышек COVID-19, из-за чего в ряде городов введены частичные локдауны, а люди вынуждены ежедневно проходить ПЦР-тестирование. C 24 ноября на фоне роста заболеваемости СOVID-19 ужесточили ограничительные меры в целом ряде крупнейших городов Китая.

В Пекине, где эпидемиологическая ситуация постепенно начала ухудшаться в начале ноября, с четверга для входа в общественный транспорт, государственные и партийные ведомства, производственные и иные предприятия, торговые и бизнес-центры, супермаркеты, гостиницы и хостелы, кафе и рестораны, а также для посещения достопримечательностей нужно показать отрицательный результат ПЦР-теста, сделанного в последние 48 часов, прежде было достаточно теста, сделанного в течение последних 72 часов.

При этом для входа в некоторые офисные здания и посещения офлайн-мероприятий, например ежедневных брифингов в МИД КНР, необходимо предъявить отрицательный результат ПЦР-теста, сделанного в последние 24 часа. Власти характеризуют нынешнюю эпидемиологическую ситуацию в столице как критическую.