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Токаев утвердил план действий своей предвыборной программы

Токаев утвердил план действий по реализации предвыборной программы Фото: пресс-служба Акорды
Президент Казахстана подписал указ "О мерах по реализации предвыборной программы президента "Справедливый Казахстан – для всех и для каждого. Сейчас и навсегда", сообщает Zakon.kz.

Для продолжения эффективной реализации реформ, направленных на дальнейшую модернизацию казахстанского общества и государства, президент постановил:

Утвердить План действий по реализации предвыборной программы президента Республики Казахстан "Справедливый Казахстан – для всех и для каждого. Сейчас и навсегда".

Контроль за исполнением указа глава государства возложил на Администрацию президента Республики Казахстан.

План состоит из трех разделов: "Справедливое государство", "Справедливая экономика" и "Справедливое общество".

В плане говорится о политической модернизации, госаппарате, независимом суде, защите прав граждан, безопасности страны, науке, экономике, культуре. 

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