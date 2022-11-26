Токаев утвердил план действий своей предвыборной программы
Фото: пресс-служба Акорды
Президент Казахстана подписал указ "О мерах по реализации предвыборной программы президента "Справедливый Казахстан – для всех и для каждого. Сейчас и навсегда", сообщает Zakon.kz.
Для продолжения эффективной реализации реформ, направленных на дальнейшую модернизацию казахстанского общества и государства, президент постановил:
Утвердить План действий по реализации предвыборной программы президента Республики Казахстан "Справедливый Казахстан – для всех и для каждого. Сейчас и навсегда".
Контроль за исполнением указа глава государства возложил на Администрацию президента Республики Казахстан.
План состоит из трех разделов: "Справедливое государство", "Справедливая экономика" и "Справедливое общество".
В плане говорится о политической модернизации, госаппарате, независимом суде, защите прав граждан, безопасности страны, науке, экономике, культуре.
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