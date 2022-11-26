"О некоторых вопросах Высшей аудиторской палаты" — Токаев подписал указ

26 ноября Касым-Жомарт Токаев подписал указ "О некоторых вопросах Высшей аудиторской палаты Республики Казахстан", сообщает Zakon.kz.

Как отмечено на сайте Акорды, президент постановил утвердить прилагаемые:

положение о Высшей аудиторской палате Республики Казахстан;

изменения, которые вносятся в некоторые акты президента Республики Казахстан.

Также, как сказано в документе, Токаев постановил признать утратившими силу некоторые указы президента РК согласно приложению к настоящему указу.

Кроме того, Высшей аудиторской палате Республики Казахстан необходимо принять меры, вытекающие из настоящего указа.

Высшая аудиторская палата Республики Казахстан является высшим органом государственного аудита и финансового контроля, осуществляющим в соответствии с Законом Республики Казахстан "О государственном аудите и финансовом контроле" внешний государственный аудит и финансовый контроль, непосредственно подчиненным и подотчетным президенту Республики Казахстан.

С полным текстом положения можно ознакомиться по ссылке.

Ранее Токаев подписал указы о развитии сел, о возврате в Казахстан незаконно выведенных активов. Также стало известно, что выборы в Сенат пройдут 14 января 2023 года.