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Алтай Кульгинов прокомментировал слухи о своей отставке

аким Астаны Фото: пресс-служба акимата Астаны
Ранее в соцсетях появилась информация о том, что аким Карагандинской области Женис Касымбек будет назначен на должность акима Астаны, сообщает Zakon.kz.

Аким Астаны Алтай Кульгинов заявил, что не может комментировать слухи.

"Я думаю, время покажет. Вы знаете, что по Конституции, по закону с момента вступления в должность президента все акимы слагают свои полномочия. Дальше как уже руководство страны решит, вы увидите. Время покажет. Мы всегда готовы к работе. Служить ради интересов страны, для общества. В этом есть и суть государственной службы". Алтай Кульгинов

Ранее аким Карагандинской области Женис Касымбек опроверг слухи о своем назначении на пост акима Астаны. 

Данияр Кунафин
Астана Кульгинов Алтай
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