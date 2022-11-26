Домработница украла бриллианты в Астане

В столице Казахстана задержали домработницу за кражу бриллиантов. По данным стражей порядка, сейчас проводится досудебное расследование, сообщает Zakon.kz.

Как уточнили в пресс-службе ведомства, в полицию обратилась жительница города и заявила, что подозревает домработницу в краже золотых серeжек с бриллиантами.

По словам заявительницы, 43-летняя домработница проработала в доме в течение месяца.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий подозреваемая в краже была задержана.

"Украденные ювелирные украшения, которые она сдала в ломбард, были изъяты и возвращены владелице". Пресс-служба ДП Астаны

По данному факту проводится досудебное расследование.

Также сказано, что подозреваемая дала признательные показания. На данный момент проводится проверка ее причастности к ранее совершенным аналогичным преступлениям.

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