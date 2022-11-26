Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet #Выборы президента РК-2022 #Чемпионат мира по футболу 2022
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

Домработница украла бриллианты в Астане

Домработница украла бриллианты в Астане Фото: pixabay
В столице Казахстана задержали домработницу за кражу бриллиантов. По данным стражей порядка, сейчас проводится досудебное расследование, сообщает Zakon.kz.

Как уточнили в пресс-службе ведомства, в полицию обратилась жительница города и заявила, что подозревает домработницу в краже золотых серeжек с бриллиантами.

По словам заявительницы, 43-летняя домработница проработала в доме в течение месяца.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий подозреваемая в краже была задержана.

"Украденные ювелирные украшения, которые она сдала в ломбард, были изъяты и возвращены владелице".Пресс-служба ДП Астаны

По данному факту проводится досудебное расследование.

Также сказано, что подозреваемая дала признательные показания. На данный момент проводится проверка ее причастности к ранее совершенным аналогичным преступлениям.

Ранее Zakon.kz давал советы о том, как защитить свое имущество.

Читайте также

В Актюбинской области организовали финпирамиду под видом автоломбарда

Стали известны причины гибели трехлетней девочки в больнице Алматинской области

Десять суток за кокпар: суд вынес решение нарушителям из Алматинской области

Анастасия Московчук
Астана
Следите за новостями zakon.kz в:
vk
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Смена фамилии, имени, отчества: как это сделать
Смена фамилии, имени, отчества: как это сделать
Заявление МТСЗН РК
Информацию о снижении пенсионного возраста для женщин в Минтруда назвали фейком
Что подарить каждому знаку зодиака к Новому году
Что подарить каждому знаку зодиака к Новому году
курсы валют на 26-27 ноября
Курсы валют на 26-27 ноября
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления