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Руководители госорганов и акимы стали исполняющими обязанности

руководители госорганов и акимы стали и. о. Фото: Zakon.kz
Касым-Жомарт Токаев подписал указ о руководителях государственных органов, непосредственно подчиненных и подотчетных президенту, сообщает Zakon.kz.

Президент Казахстана постановил:

  1. Руководителям государственных органов, непосредственно подчиненных и подотчетных президенту Республики Казахстан, исполнять свои обязанности до назначения соответствующих руководителей.

  2. Акимам городов Астаны, Алматы, Шымкента и областей исполнять свои обязанности до назначения соответствующих акимов.

По законам после избрания президента все подотчетные главе государства руководители госорганов и акимы становятся исполняющими обязанности. 

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