Руководители госорганов и акимы стали исполняющими обязанности

Касым-Жомарт Токаев подписал указ о руководителях государственных органов, непосредственно подчиненных и подотчетных президенту, сообщает Zakon.kz.

Президент Казахстана постановил:

Руководителям государственных органов, непосредственно подчиненных и подотчетных президенту Республики Казахстан, исполнять свои обязанности до назначения соответствующих руководителей. Акимам городов Астаны, Алматы, Шымкента и областей исполнять свои обязанности до назначения соответствующих акимов.

По законам после избрания президента все подотчетные главе государства руководители госорганов и акимы становятся исполняющими обязанности.