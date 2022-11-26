Руководители госорганов и акимы стали исполняющими обязанности
Фото: Zakon.kz
Касым-Жомарт Токаев подписал указ о руководителях государственных органов, непосредственно подчиненных и подотчетных президенту, сообщает Zakon.kz.
Президент Казахстана постановил:
Руководителям государственных органов, непосредственно подчиненных и подотчетных президенту Республики Казахстан, исполнять свои обязанности до назначения соответствующих руководителей.
Акимам городов Астаны, Алматы, Шымкента и областей исполнять свои обязанности до назначения соответствующих акимов.
По законам после избрания президента все подотчетные главе государства руководители госорганов и акимы становятся исполняющими обязанности.
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