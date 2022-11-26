Стоимость аренды жилья в Грузии выросла на 120%

Рост цен обусловлен наплывом мигрантов, спрос на аренду недвижимости превышает потребность в покупке жилья, сообщает Zakon.kz.

Стоимость аренды жилой недвижимости в Грузии в октябре 2022 года достигла рекордных показателей, подорожав на 120% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, пишет bpn.ge.

По данным брокерской компании TBC Capital, аренда жилья в Грузии в октябре подорожала на 24,9% по сравнению с сентябрем и на 120% по сравнению с октябрем 2021 года.

Рост цен обусловлен наплывом мигрантов, спрос на аренду недвижимости превышает потребность в покупке жилья. При этом в октябре в Грузии были проданы 784 квартиры, что выше прошлогоднего показателя на 27,7%.



Средняя стоимость 1 кв. м жилья в стране составила в октябре 1037 долларов, что на 27,6% выше в сравнении с октябрем 2021 года и на 7,2% больше по сравнению с сентябрем 2022 года.



