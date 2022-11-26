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Михаил Кукушкин вышел в полуфинал "Челленджера" в Италии

Михаил Кукушкин вышел в полуфинал челленджера Фото: Instagram/kukushkin_mikhail
Игра продлилась 1 час и 30 минут. В активе казахстанца один эйс и четыре реализованных брейк-пойнта. Счет в личных встречах оппонентов стал 1:1. В 2018 году австриец выиграл "Челленджер" в Алматы, сообщает Zakon.kz.

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Казахстанец Михаил Кукушкин, занимающий 223-ю строчку в мировом рейтинге АТP, в четвертьфинале турнира серии "Челленджер" в Андрие (Италия) одолел 122-ю ракетку мира из Австрии Юрия Родионова со счетом 6:0, 7:5, сообщает Федерация тенниса Казахстана.

В полуфинале Кукушкину предстоит сыграть с первой ракеткой соревнования, 98-й ракеткой мира, венгром Мартоном Фучовичем.


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