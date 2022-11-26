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Казахстанка стала чемпионкой мира по боксу среди молодежи

Стала чемпионкой мира по боксу среди молодежи Фото: Instagram/boxingkazakhstan
Казахстанка Элина Базарова принесла золотую медаль нашей сборной на молодежном Чемпионате мира по боксу, сообщает Zakon.kz.

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Соревнования проходили в Ла-Нусии (Испания).

Видео боя опубликовал telegram-канал "Спорт Шредингера".


За "золото" казахстанке пришлось сразиться с представительницей Германии Куцохристу Хрисоваланту. Судьи единогласно отдали победу Элине Базаровой – 5:0 (30-26, 30-26, 30-27, 29-27, 29-27).

В первом раунде казахстанка дважды отправила свою соперницу в нокдаун.

Константин Вноровский
Испания Казахстан
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