Казахстанка стала чемпионкой мира по боксу среди молодежи
Фото: Instagram/boxingkazakhstan
Казахстанка Элина Базарова принесла золотую медаль нашей сборной на молодежном Чемпионате мира по боксу, сообщает Zakon.kz.
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Соревнования проходили в Ла-Нусии (Испания).
Видео боя опубликовал telegram-канал "Спорт Шредингера".
За "золото" казахстанке пришлось сразиться с представительницей Германии Куцохристу Хрисоваланту. Судьи единогласно отдали победу Элине Базаровой – 5:0 (30-26, 30-26, 30-27, 29-27, 29-27).
В первом раунде казахстанка дважды отправила свою соперницу в нокдаун.
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