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В ряде регионов Казахстана ожидается сильное похолодание

В ряде регионов Казахстана Фото: pixabay
Синоптики РГП "Казгидромет" представили прогноз погоды по Казахстану, сообщает Zakon.kz.

В Жетысуйской области в воскресенье синоптики прогнозируют резкое понижение температуры от - 4...+1°С, на севере, в горных районах области от -7...-12°С до -15...-20°С, на севере, в горных районах области -25°С. Туман, гололед. В Талдыкоргане 27 ноября ожидается резкое понижение температуры воздуха до -18...-20°С.

На дорогах Алматинской области и в Конаеве – гололедица, ветер северо-восточный, 15-20 м/с, порывы 23-28 м/с.


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На северо-востоке Мангистауской области – гололед. Ветер восточный, на западе, севере, в центре области 15-20 м/с, ночью в центре области порывы 23 м/с.

На западе, востоке, юге Атырауской области – ветер восточный, 15-20 м/с.
В Абайской области – низовая метель.

В Восточно-Казахстанской области – низовая метель и туман. В Усть-Каменогорске ночью – сильный мороз -33...-35°С.

На юге Актюбинской области – ветер восточный, юго-восточный, порывы 15-20 м/с.

В Западно-Казахстанской области – ветер юго-восточный, восточный, ночью на юго-западе области, порывы 15-20 м/с.

В Жамбылской области – резкое понижение температуры воздуха от -2...+3°C, на севере, в горных районах области от -6 до 5-10°C, на севере, в горных районах области -15°C, с дальнейшим понижением.

В Кызылодинской области – ветер северо-восточный, восточный 15-20 м/с, порывы 23-28 м/с. На юго-востоке области временами 30 м/с.

В Туркестанской области – ветер восточный, юго-восточный на севере, западе, в центре, в горных и предгорных районах области 15-20 м/с, на севере, в горных районах области порывы 23-28 м/с и более.

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