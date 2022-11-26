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Почти 500 снегоуборочных машин выйдут на улицы Алматы

На улицы Алматы Фото: пресс-служба акимата Алматы
Спецтехника готовится выйти на засыпанные снегом улицы Алматы, сообщает Zakon.kz.

Снег идет в Алматы с самого утра. Сначала легкий, почти невидимый снежок ко второй половине дня превратился в снегопад, который, по прогнозам синоптиков, завершится ночью.

В Управлении развития коммунальной инфраструктуры города Алматы предупреждают, чтобы предупредить появление гололеда, ночью на улицах города будет задействовано 495 единиц спецтехники, в том числе 144 пескоразбрасывателя и 393 дорожных рабочих.

"По состоянию на 19:00 на проезжей части дорог уже рассыпано 152 тонны противогололедных материалов. Ведутся работы по очистке тротуаров, остановок общественного транспорта, надземных и подземных переходов. В районных акиматах и подрядных организациях организовано круглосуточное дежурство по проведению работ". Управление развития коммунальной инфраструктуры города Алматы

Ожидается падение температуры до -12…-14°С.

Водителей призывают снизить скорость, увеличить дистанцию между автомобилями и избегать резких маневров.

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