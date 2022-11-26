Стали известны подробности издевательств над детьми в коррекционном центре Атырау

Специалист из коррекционного центра в Атырау выкручивала пальцы детям, садилась на них, толкала и била. Все это происходило на индивидуальных занятиях. Издевательства вскрылись случайно, когда одна из мам посмотрела записи камер видеонаблюдения, передает Zakon.kz.

В комментариях журналисту Zakon.kz Екатерина Коршунова – мать трехлетнего ребенка с ЗПР с аутистическим спектром, рассказала, что не найдя в Актау развивающих и коррекционных центров, где можно было бы наблюдать за занятиями, в августе текущего года решила выехать на лечение сына в Атырау. Здесь мальчик проходил курс различных медицинских процедур и параллельно посещал центр развития, где с ним занимались АВА-терапией, сенсорной интеграцией и ЛФК. В самом начале, как вспоминает Екатерина, сын не хотел идти на занятия, но она объясняла это адаптацией. Причина нежелания ребенка посещать центр вскрылась случайно.

"Одна из специалистов этого центра увидела синяк на теле ребенка, заподозрила свою коллегу в том, что она бьет детей, и потребовала записи с видеокамер. То, что она увидела, повергло ее в шок. Специалист, занимающийся с ребенком, выкручивала пальцы на ногах, била по щекам. Когда это стало известно, я тоже потребовала от директора центра видео с камер. Ведь если она так издевалась над ребенком своего коллеги, то что она могла делать с другими детьми? Сначала директор отказывалась давать мне доступ к видео, но после моих слов о том, что я обращусь в полицию, она все же разрешила". Екатерина Коршунова









Мама ребенка посмотрела все видеозаписи с начала месяца, за предыдущие месяцы видео не оказалось. Специалист по АВА-терапии издевалась над ребенком практически каждое занятие.

"Многое было не видно на камере. Я сняла лишь явные издевательства. Но видела, что он что-то делал под столом, потому что иногда ребенок хотел встать, но не мог и начинал плакать. Мы приносили для занятий всякие вкусняшки для мотивации, но на камерах видно, что она их сама съедала и ребенку ничего не оставалось. Сами занятия длились от силы минут 10, все остальное время она либо издевалась над ребенком, либо смотрела в телефон, либо пила чай. Выяснились и другие случаи, когда она брала детей на индивидуальные занятия, заводила ребенка в комнату, оставляла там, а потом отдавала родителям, при этом исправно брала за занятия деньги". Екатерина Коршунова





По ее словам, в процессе скандала выяснилось, что у сотрудницы, которая работала с детьми, даже нет педагогического образования, а лишь корочка об окончании курсов. Видео с участием своих детей отсмотрели еще несколько мам – там издевательства пострашнее – специалист просто садилась на детей сверху. Несколько мам уже написали заявления в полицию. Все видеозаписи переданы в полицию. Сначала сотруднице центра предъявили обвинение по ст. 140 ч. 2 УК РК "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего", а затем поменяли на ст. 110 ч. 2 "Истязание".

Теперь родители требуют наказать специалиста центра, а сама Екатерина требует вернуть ей деньги, оплаченные за обучение сына.

Руководство центра принесло извинения всем родителям пострадавших детей. По словам директора центра, сотрудница была принята на работу в августе 2022 года, имела опыт работы в других коррекционных центрах.

"Не было оснований для сомнений в ее компетентности. К сожалению, сыграл человеческий фактор, который разглядеть невозможно. На данный момент сотрудница уволена, принимаем все меры, которые обязывает закон, и будем способствовать следствию. Для исключения подобных ситуаций нами усилен контроль за работниками центра, прорабатываются новые правила ведения уроков", – написала в социальных сетях руководитель центра.





Фото: Instagram/pust_govoryat_aktau_versiya2



Родители пострадавших детей уверены – если бы педагогов изначально контролировали, таких действий со стороны сотрудников не было бы.

"Она знала, что камеры никто не просматривает, поэтому творила все это". Екатерина Коршунова





Кирилл Александров

