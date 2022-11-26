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Останки погибшего во время ВОВ казахстанца обнаружили в России

Обнаружили в России Фото: kazembassy.ru
В Москве в посольстве Казахстана в России состоялась передача останков погибшего в годы Великой Отечественной войны казахстанского воина, сообщает Zakon.kz.

В мероприятии приняли участие дипломаты посольства, представители общественного объединения Atamnyn Amanaty, российских поисковых отрядов, казахской диаспоры, казахстанские студенты столичных вузов.

Останки были найдены коломенским поисковым отрядом "Суворов" на территории города Отрадное Кировского муниципального района Ленинградской области. Благодаря сохранившемуся бланку в солдатском медальоне установлена личность бойца – Дажекбай Култасов, 1904 года рождения, уроженец Кызылординской области. Он воевал в составе 136-й стрелковой дивизии на Ленинградском фронте и числился пропавшим без вести с сентября 1942 года.

При содействии посольства РК в РФ и общественного объединения Atamnyn Amanaty были найдены родственники бойца. В ближайшее время его останки доставят в Казахстан, где захоронят со всеми почестями на родовом кладбище в селе Шаган Сырдаринского района Кызылординской области.

Военный атташе при посольстве РК в РФ Ержан Ермекбаев отметил, что Дажекбай Култасов погиб в бою, плечом к плечу со своими боевыми товарищами, оставшись верным воинскому долгу и присяге, защищая нашу общую Родину, благодаря чему мы сегодня можем жить, радоваться, растить детей, почитать старших, развивать дружбу. Он выразил признательность поисковикам за проводимую благородную работу.

Подробности обнаружения бойца рассказала командир поискового отряда "Суворов" Ольга Стружанова.

"Местные жители обрабатывали клубнику и вдруг вывернули останки воинов. После этого они пригласили нас. Мы проверили весь огород. Солдаты лежали в траншее – каждый в той позе, в какой настигла его смерть. Дажекбай Култасов лежал лицом вниз, упираясь в каску, – погиб, поднимаясь в атаку".

Поисковик сообщила, что весной следующего года недалеко от места гибели планируется установить памятный знак с фотографиями павших воинов.
Совместная работа казахстанских и российских поисковых отрядов по обнаружению останков погибших в годы Великой Отечественной войны солдат продолжается.


В Москве состоялась передача останков казахстанского воина

Фото: kazembassy.ru

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