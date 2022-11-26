4 человека погибли в массовом ДТП на трассе Алматы – Усть-Каменогорск
Фото: Zakon.kz
4 человека погибли при столкновении пяти автомашин на трассе Алматы – Усть-Каменогорск, сообщает Zakon.kz.
ДТП произошло вечером 26 ноября в Коксуском районе. Столкнулись грузовик Volvo и четыре легковых автомобиля: Lexus 570, Nissan, Toyota Camry и Volkswagen Passat.
Столкновение произошло при пологом спуске на 187-м км трассы Алматы – Усть-Каменогорск.
На месте происшествия погибли четыре человека. В больницу на медобследование также доставили еще несколько участников ДТП.
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