4 человека погибли в массовом ДТП на трассе Алматы – Усть-Каменогорск

4 человека погибли при столкновении пяти автомашин на трассе Алматы – Усть-Каменогорск, сообщает Zakon.kz.

ДТП произошло вечером 26 ноября в Коксуском районе. Столкнулись грузовик Volvo и четыре легковых автомобиля: Lexus 570, Nissan, Toyota Camry и Volkswagen Passat.

Столкновение произошло при пологом спуске на 187-м км трассы Алматы – Усть-Каменогорск.

На месте происшествия погибли четыре человека. В больницу на медобследование также доставили еще несколько участников ДТП.







