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4 человека погибли в массовом ДТП на трассе Алматы – Усть-Каменогорск

ДТП Коксуском районе Фото: Zakon.kz
4 человека погибли при столкновении пяти автомашин на трассе Алматы – Усть-Каменогорск, сообщает Zakon.kz.

ДТП произошло вечером 26 ноября в Коксуском районе. Столкнулись грузовик Volvo и четыре легковых автомобиля: Lexus 570, Nissan, Toyota Camry и Volkswagen Passat.

Столкновение произошло при пологом спуске на 187-м км трассы Алматы – Усть-Каменогорск.

На месте происшествия погибли четыре человека. В больницу на медобследование также доставили еще несколько участников ДТП.



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Жетысуская область Алматы Усть-Каменогорск
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