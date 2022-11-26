5 участков дорог закрыли в Алматинской области из-за метели
Фото: pixabay
Ряд участков республиканских дорог в Алматинской области закрыли из-за бурана и ограничения видимости, передает Zakon.kz.
По сообщению Алматинского областного филиала ТОО "Казахавтодор" в связи с ухудшением погодных условий - метелью, бураном и нулевой видимостью, 26 ноября 2022 года закрыто движение для всех видов авторанспорта на участках автодорог:
- "Алматы-Шелек-Хоргос": 136-246 км, с.Байсейт-с.Шонжы, Енбекшиказахский район, Уйгурский район (с 20:30);
- "Кокпек-Кеген-Тюп": 0-26 км, с.Кокпек-с.Аксай, Енбекшиказахский район (с 21:30);
- "Алматы-Кокпек-Коктал-Хоргос": 135-230 км, с.Байсейт-Кокпек, Енбекшиказахский район с (19:00).
"Алматы-Оскемен": 16-241 км (с 19:40);
- "Алматы-Ташкент-Термез": 20-143 км, с.Райымбек, Карасайского района граница Жамбылской области (с 22:30).
ДЧС Алматинской области просит граждан воздержаться от поездок в данном направлении и за ранее корректировать свой маршрут, а также не пренебрегать СМС сообщениями, передаваемыми службой 112.
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