Водитель в Туркестане установил на машине вместо номера нецензурное ругательство
Фото: Telegram/POLISIA.KZ
В Туркестане водитель установил на месте номерного знака табличку в нецензурным ругательством, сообщает Zakon.kz.
В Центр оперативного управления поступило сообщение от одного из жителей города. В нем говорилось, что по улице Ататюрка в городе Туркестан на автомобиле ВАЗ 2114 вместо государственного регистрационного номера написано нецензурное слово.
Полицейские прибыли по указанному адресу и остановили правонарушителя.
В настоящее время автомобиль водворен на штрафстоянку, а в отношении водителя составлен протокол по статье 590 КоАП РК (Нарушение правил пользования транспортными средствами).
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