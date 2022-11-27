Водитель в Туркестане установил на машине вместо номера нецензурное ругательство

В Туркестане водитель установил на месте номерного знака табличку в нецензурным ругательством, сообщает Zakon.kz.

В Центр оперативного управления поступило сообщение от одного из жителей города. В нем говорилось, что по улице Ататюрка в городе Туркестан на автомобиле ВАЗ 2114 вместо государственного регистрационного номера написано нецензурное слово.

Полицейские прибыли по указанному адресу и остановили правонарушителя.

В настоящее время автомобиль водворен на штрафстоянку, а в отношении водителя составлен протокол по статье 590 КоАП РК (Нарушение правил пользования транспортными средствами).