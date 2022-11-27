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Внук Мухаммеда Али оформил нокаут за 45 секунд в ММА

Внук Мохаммеда Али выиграл бой в ММА Фото: Instagram/biaggioaliwalsh
Американский боец Бьяджо Али Уолш выступил на турнире PFL 10 и одержал быструю победу над Томом Грессером, сообщает Zakon.kz.

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Бьяджо отправил соперника в нокаут за 45 секунд первого раунда. Поединок был любительским, три раунда по три минуты, сообщает Спорт-Экспресс.

Для Бьяджо Али Уолша это вторая победа в ММА при одном поражении. Второй внук Мухаммеда Али, Нико Уолш, выступает в профессиональном боксе, где одержал семь побед и ни разу не проиграл.


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