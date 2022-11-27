Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet #Выборы президента РК-2022 #Чемпионат мира по футболу 2022
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

107 казахстанцев заболели коронавирусом за сутки

коронавирус в Казахстане 27 ноября Фото: Zakon.kz
У восьмерых казахстанцев диагностировали коронавирусную инфекцию с признаками пневмонии (КВИ-). Днем ранее в стране выявили 131 заболевшего КВИ, сообщает Zakon.kz.

На 27 ноября лечение от КВИ продолжают получать 990 человек (–839+ и 151 КВИ-), из них в стационарах находится 131 пациент, на амбулаторном уровне – 859 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

  • в тяжелом состоянии – 6 пациентов,

  • в состоянии крайней степени тяжести – 2 пациента,

  • на аппарате ИВЛ – 1 пациент.

Читайте также

Ким Чен Ын второй раз появился на публике с дочерью

Экибастуз остался без тепла и горячей воды

5 участков дорог закрыли в Алматинской области из-за метели

Данияр Кунафин
COVID-19 Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Что подарить каждому знаку зодиака к Новому году
Что подарить каждому знаку зодиака к Новому году
Смена фамилии, имени, отчества: как это сделать
Смена фамилии, имени, отчества: как это сделать
Заявление МТСЗН РК
Информацию о снижении пенсионного возраста для женщин в Минтруда назвали фейком
курсы валют на 26-27 ноября
Курсы валют на 26-27 ноября
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления