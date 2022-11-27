107 казахстанцев заболели коронавирусом за сутки

У восьмерых казахстанцев диагностировали коронавирусную инфекцию с признаками пневмонии (КВИ-). Днем ранее в стране выявили 131 заболевшего КВИ, сообщает Zakon.kz.

На 27 ноября лечение от КВИ продолжают получать 990 человек (–839+ и 151 КВИ-), из них в стационарах находится 131 пациент, на амбулаторном уровне – 859 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: