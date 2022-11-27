Алматинцев призвали не парковать авто под деревьями

В городе прошел снегопад. Городские службы работали в режиме повышенной готовности. Работы по очистке от снега улиц и дворов не прекращались, сообщает Zakon.kz.

По прогнозам синоптиков, 27 ноября температура воздуха в городе составит -4... -13°С. Днем – переменная облачность, без осадков. На дорогах – гололедица.

В акимате Алматы попросили жителей быть внимательными в непогоду: не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили.

Автолюбителей попросили воздержаться от поездок на личном транспорте с летней резиной. Пешеходам рекомендовали быть осторожнее.