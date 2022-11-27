Российский депутат сделал выпад в адрес Кыргызстана
По словам Дмитрия Новикова, призывы спикера парламента КР Нурланбека Шакиева к дерусификации столицы Бишкека бьют по исторической памяти, сообщает 24.kg.
"Я бы на месте российского руководства подумал о шаге неконфронтационного реагирования, чтобы выразить свою позицию, связанную с неудовлетворенностью такого рода решениями".Дмитрий Новиков
Он допустил, что в Кыргызстане наблюдается "рецидив антисоветизма". Однако любое проявление этого течения бьет по историческому прошлому и памяти. Депутат отметил, что "с таких, на первый взгляд, мелочей начинаются очень серьезные негативные процессы, и лучше прекращать их на самой ранней стадии".
Ранее другой депутат Госдумы России – Светлана Журова –заявила, что Кыргызстан встает на путь Украины, выдвигая инициативы о переименовании районов Бишкека.
Ей ответила член Жогорку Кенеша Камила Талиева. По ее словам, Кыргызстан как независимое, суверенное государство придерживается ценностей, основанных на принципах единства и согласия.
"В нашей Конституции подчеркивается, что народ Кыргызстана составляют граждане всех этносов, и только в нашей стране русский язык наделен статусом официального языка. Поскольку он занимает особое место, начиная от наших законов и до уличных вывесок, он используется повсеместно наряду с государственным языком".Камила Талиева