Российский депутат сделал выпад в адрес Кыргызстана

Замглавы комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков раскритиковал заявление председателя парламента Кыргызстана Нурланбека Шакиева о том, что населенные пункты страны, названия которых заимствованы из других языков, должны быть переименованы, сообщает Zakon.kz.

По словам Дмитрия Новикова, призывы спикера парламента КР Нурланбека Шакиева к дерусификации столицы Бишкека бьют по исторической памяти, сообщает 24.kg.

"Я бы на месте российского руководства подумал о шаге неконфронтационного реагирования, чтобы выразить свою позицию, связанную с неудовлетворенностью такого рода решениями". Дмитрий Новиков

Он допустил, что в Кыргызстане наблюдается "рецидив антисоветизма". Однако любое проявление этого течения бьет по историческому прошлому и памяти. Депутат отметил, что "с таких, на первый взгляд, мелочей начинаются очень серьезные негативные процессы, и лучше прекращать их на самой ранней стадии".



Ранее другой депутат Госдумы России – Светлана Журова –заявила, что Кыргызстан встает на путь Украины, выдвигая инициативы о переименовании районов Бишкека.

Ей ответила член Жогорку Кенеша Камила Талиева. По ее словам, Кыргызстан как независимое, суверенное государство придерживается ценностей, основанных на принципах единства и согласия.

"В нашей Конституции подчеркивается, что народ Кыргызстана составляют граждане всех этносов, и только в нашей стране русский язык наделен статусом официального языка. Поскольку он занимает особое место, начиная от наших законов и до уличных вывесок, он используется повсеместно наряду с государственным языком". Камила Талиева



