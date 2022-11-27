Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet #Выборы президента РК-2022 #Чемпионат мира по футболу 2022
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

Фронтовику Филипу Губанову исполнился 101 год

Фронтовику Филипу Губанову 101 год Фото: пресс- служба Алматинского гарнизона
Сегодня, 27 ноября, в семье участника Великой Отечественной войны Филипа Петровича Губанова праздник – ему исполнился 101 год, сообщает Zakon.kz

Поздравить ветерана Великой отечественной войны пришли военнослужащие Управления по делам обороны Жетысуского района Алматы и воспитанники военно-патриотического клуба "Жас Сарбаз" школы №95. Заместитель начальника управления майор Асылбек Абдрахманов вручил "виновнику" торжества благодарственное письмо и памятные подарки.

"Наши ветераны – символ героической эпохи, пример мужества и отваги для подрастающего поколения, – подчеркнул он. – Одним из таких является наш Филип Петрович Губанов, он прошел всю войну, а когда вернулся с победой домой – занимался созидательным трудом, строил город Алма-Ату, тогда она еще так называлась".

Несмотря на почтенный возраст, ветеран войны сам встретил гостей и поблагодарил их за внимание и заботу. У него хорошая память, он многое помнит.

Новость по теме

Ветеран Филип Губанов: Я еще сто лет буду жить

На фронт Филип Губанов попал в первый же год войны. В тот момент он служил в армии в Минске и ждал демобилизацию. Но тут грянула война, и он оказался в числе тех защитников, которые первыми приняли на себя удары фашистских войск.

Фронтовику Филипу Губанову 101 год

Фото: из личного архива Филипа Губанова

Он, как и все его друзья-бойцы, верил в победу и она наступила. У Филипа Петровича два брата погибли на войне.

За боевые подвиги ветеран Филип Губанов награжден многими орденами и медалями. Он высказал пожелание молодому поколению.

"Желаю казахстанцам мира, добра, благополучия, процветания и главное, чистого неба над головой. Пусть наш народ никогда не знает, что такое война, голод, разруха. Берегите мир, много трудитесь, много учитесь. Верю, что вы достигните больших успехов и сделаете нашу страну процветающей, узнаваемой в мире. Помогайте президенту своими добрыми делами и помыслами". Ветеран войны Филип Губанов

Фронтовику Филипу Губанову 101 год

Фото: пресс- служба Алматинского гарнизона

Читайте также

Около 130 жилых многоэтажных домов Экибастуза остались без отопления и горячей воды

Постояльцев соцобъектов Экибастуза перевозят в Павлодар

Низкие тарифы на тепло могли стать причиной аварии в Экибастузе – Минэнерго

Торгын Нурсеитова
Алматы Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Что подарить каждому знаку зодиака к Новому году
Что подарить каждому знаку зодиака к Новому году
Митинг в Астане
В полиции прокомментировали митинг в Астане
курсы валют на 26-27 ноября
Курсы валют на 26-27 ноября
В Астане
В Астане пропал интернет
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления