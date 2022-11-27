Фронтовику Филипу Губанову исполнился 101 год

Сегодня, 27 ноября, в семье участника Великой Отечественной войны Филипа Петровича Губанова праздник – ему исполнился 101 год, сообщает Zakon.kz

Поздравить ветерана Великой отечественной войны пришли военнослужащие Управления по делам обороны Жетысуского района Алматы и воспитанники военно-патриотического клуба "Жас Сарбаз" школы №95. Заместитель начальника управления майор Асылбек Абдрахманов вручил "виновнику" торжества благодарственное письмо и памятные подарки.

"Наши ветераны – символ героической эпохи, пример мужества и отваги для подрастающего поколения, – подчеркнул он. – Одним из таких является наш Филип Петрович Губанов, он прошел всю войну, а когда вернулся с победой домой – занимался созидательным трудом, строил город Алма-Ату, тогда она еще так называлась".

Несмотря на почтенный возраст, ветеран войны сам встретил гостей и поблагодарил их за внимание и заботу. У него хорошая память, он многое помнит.

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На фронт Филип Губанов попал в первый же год войны. В тот момент он служил в армии в Минске и ждал демобилизацию. Но тут грянула война, и он оказался в числе тех защитников, которые первыми приняли на себя удары фашистских войск.

Фото: из личного архива Филипа Губанова

Он, как и все его друзья-бойцы, верил в победу и она наступила. У Филипа Петровича два брата погибли на войне.

За боевые подвиги ветеран Филип Губанов награжден многими орденами и медалями. Он высказал пожелание молодому поколению.

"Желаю казахстанцам мира, добра, благополучия, процветания и главное, чистого неба над головой. Пусть наш народ никогда не знает, что такое война, голод, разруха. Берегите мир, много трудитесь, много учитесь. Верю, что вы достигните больших успехов и сделаете нашу страну процветающей, узнаваемой в мире. Помогайте президенту своими добрыми делами и помыслами". Ветеран войны Филип Губанов