Около 130 жилых многоэтажных домов Экибастуза остались без отопления и горячей воды

Штаб выявил порядка 15 повреждений, шесть из них уже устранили. На девяти работают бригады. Помимо этого в городе производили частичное отключение магистральных сетей, сообщает Zakon.kz.

Первый заместитель акима Павлодарской области Олег Крук рассказал, что несколько камер затопило на участке по улице Машхур Жусупа.

"Сейчас производится откачке этих камер. В водоотключение попало порядка 130 жилых многоэтажных домов. Мы попросили, чтобы они опорожнили свою систему отопления. Как только мы закончим работу, система будет запущена". Олег Крук

По его словам, на данный момент растапливается один котел. В работе находятся четыре котла – три энергетических и один водогрейный. В растопке находится еще один водогрейный котел.

"Температура, которую выдает ТЭЦ в город, составляет 52-53 градуса, мы планируем поднять ее с растопкой котла до 60 градусов, тем самым облегчить ситуацию, чтобы люди поменьше проводили сливы и опорожняли свои системы. Мы занимаемся, ситуация под контролем". Олег Крук

Аким Экибастуза Аян Бейсекин рассказал, что по отдельным проблемным участкам будет с внутренними системами отопления и инженерными системами будет сообщено позже. Он призвал жителей Экибастуза верить только официальным источникам информации.

Отключение произошло 27 ноября в 01:30. Аким Павлодарской области Абылкаир Скаков прибыл на место утром.

В Минэнерго сообщили о высоком уровне износа тепловых трубопроводов, который составляет более 70%.

Также стало известно о том, что постояльцев Центра поддержки детей в трудной жизненной ситуации решили отвезти в Павлодар.