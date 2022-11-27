В Экибастузе не будут работать детсады, школы переводят на онлайн

В Экибастузе, оставшемся без тепла из-за коммунальной аварии, не будут работать детсады, а школьники перейдут на онлайн-обучение, сообщает Zakon.kz.

Информация об этом появилась на странице городского отдела образования в Instagram.

"В связи со снижением параметров тепла в организациях образования Экибастуза 28 ноября 2022 года обучение учащихся городских школ переводится в дистанционный формат, детские сады работать не будут! Ученики сельских школ обучаются штатно. Просим отнестись с пониманием к сложившейся ситуации. Это временная вынужденная мера, направленная на сохранение здоровья детей. Ситуация с подачей тепла, по данным оперативного штаба, нормализуется в ближайшее время", – говорится в сообщении.





Кроме того, в понедельник, 28 ноября, занятия для студентов организаций технического и профессионального образования города Экибастуза состоятся в дистанционном формате.

27 ноября в 01:30 в Экибастузе отключили подачу тепла и горячей воды из-за аварии на ТЭЦ. Аким области прибыл в город утром, там организовали работу штаба.

Также стало известно о том, что постояльцев Центра поддержки детей в трудной жизненной ситуации решили перевезти в Павлодар.

В Минэнерго сообщили о высоком уровне износа тепловых трубопроводов, который составляет более 70%. В настоящее время на Экибастузской ТЭЦ в работе находится четыре котла, теплосеть циркулирует. В устранении повреждений на тепловых сетях задействовали оперативные бригады.