Сонар-2022: в Алматинской области завершился национальный турнир номадов-охотников

С 24 по 27 ноября в городе Конаеве прошел республиканский турнир по национальным видам спорта "Сонар-2022 ", посвященный 110-летию государственного и общественного деятеля Динмухамеда Конаева, сообщает Zakon.kz.

В турнире участвовали и зарубежные спортсмены из Кыргызстана, Турции, Китая и Монголии.

Свое мастерство демонстрировали более 19 команд, около 100 птицеводов, среди которых неоднократные победители международных и республиканских соревнований.

Несколько дней номадники-охотники боролись за звание лучшего. Сегодня состоялось награждение победителей.





Фото: пресс-служба акимата Алматинской области



В торжественной церемонии приняли участие исполняющий обязанности акима Алматинской области Марат Султангазиев, директор Центра национальных и конных видов спорта Бакдаулет Сабитов, председатель правления медиахолдинга "Хабар" Берик Уали, президент общественного фонда "Қыран федерациясы" Нурлан Онербаев, исполнительный директор общественного фонда "Қыран федерациясы" Багдат Муптекеевна.

"Мы очень рады, что в нашем областном центре собрались спортсмены, продолжающие традиции нашего народа, которые вносят свой вклад в популяризацию национальной игры. Еще одна хорошая новость: “Игра кочевников", проходящая в Турции, в 2024 году пройдет в Алматинской области, – сказал в приветственном слове исполняющий обязанности акима Алматинской области Марат Султангазиев.





Фото: пресс-служба акимата Алматинской области



Он также вручил почетным гостям благодарственные письма за вклад в развитие национального спорта.

Президент общественного фонда "Қыран федерациясы" Нурлан Онербаев вручил Берику Уали специально изготовленный лук от имени федерации.

Напомним, соревнования "Сонар" проводятся уже на протяжении 23 лет.

По итогам состязаний победителем стал орел Кунтугана Серикбека из Астаны, который отличился от других птиц хваткостью и меткостью. Кунтунгану Серикбеку вручили золотую медаль, кубок, денежный сертификат на 1 миллион тенге.





Фото: пресс-служба акимата Алматинской области



Помимо главного приза, игроки, занявшие I и II места, также были награждены призами соответствующих степеней, грамотами, денежным сертификатом.

В классе "Беркут" 2 место завоевал Жалгас Акимбеков из Жамбылской области, 3 место – Акберген Курмангалиев из Алматы.

В классе "ястреб":

1 место - Сейтжан Бексултан, Алматинская область;

2 место - Имангали Абдыкеримулы, Атырауская область;

3 место - Бекмухан Айдар, Алматинская область.

В классе "Сокол":

1 место - Бахыт Шамуратов, Кыргызстан;

2 место - Танат Оспанкулов, Карагандинская область;

3 место - Нурсеит Бейшебеков, Кыргызстан.

По гонкам "Құмай тазы":

1 место - Журсын Буралкиев, город Алматы;

2 место - Нестер Курджиди, Алматинская область;

3 место - Биржан Нурмухан, город Алматы.





Фото: пресс-служба акимата Алматинской области







