Авария в Экибастузе – детей из центра поддержки отправят в оздоровительные лагеря

Детей, эвакуированных из центра поддержки и Дома юношества города Экибастуза, отправят в учебно-оздоровительные лагеря "Бобек", "Балдаурен" или "Жас даурен", сообщает Zakon.kz.

В Минпросвещения рассказали, что дети будут находиться там до стабилизации ситуации в Экибастузе. Сейчас они в Павлодаре.

В сообщении говорится, что вместе с коллегами из Территориального департамента по обеспечению качества работниками Управления образования, которые находятся в городе Экибастузе, они проведут всю необходимую работу по оказанию помощи детям и организации учебного процесса в онлайн-формате.

В оздоровительных лагерях дети будут обучаться и получать оздоровительные процедуры. Также будут организованы мероприятия для проведения их досуга.

27 ноября в 01:30 в Экибастузе отключили подачу тепла и горячей воды из-за аварии. Аким области прибыл в город утром, там организовали работу штаба.

Также стало известно о том, что постояльцев Центра поддержки детей в трудной жизненной ситуации решили перевезти в Павлодар.

В Минэнерго сообщили о высоком уровне износа тепловых трубопроводов, который составляет более 70%. В устранении повреждений на тепловых сетях задействовали оперативные бригады.

Позже в Минэнерго прокомментировали ситуацию в Экибастузе, отметив, что авария произошла не на ТЭЦ, а в теплосетях.

На проведенном акимом Павлодарской области совещании, было отмечено, что технологических нарушений на Экибастузской ТЭЦ нет.

