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Психиатр перечислила "вкусные" причины бессонницы

Психиатр назвала причины Фото: pexels
Специалист рассказала, что на качество сна можем повлиять чрезмерное употребление сахара и мучных изделий, сообщает Zakon.kz.

Эти продукты провоцируют выработку инсулина. Подобное приводит к выбросу адреналина в кровь, в результате человек не может уснуть, рассказала врач-психиатр Елена Николаева в интервью NEWS.ru.

По мнению специалиста, оптимальным вариантом в случае инсомнии будет отказаться или существенно сократить потребление пирожков и булочек. Лучше всего добавить в рацион салаты, овощи, фрукты и цельные злаки.

В заключение она отметила, что нельзя называть бессонницей отсутствие желание сна, так как это полноценное расстройство, при котором человек не может уснуть на протяжении 20–24 часов. В таком случае следует обратиться к врачу, так как бдительность и концентрация внимания снижаются, что может плохо сказаться на поведении и действиях.


Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначениям врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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