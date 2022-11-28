Более 15 тыс. этнических казахов получили статус кандаса с начала года

На 1 ноября 2022 года на историческую родину вернулись и получили статус кандасов 15 637 этнических казахов. Всего с 1991 года в республику вернулись 1 млн 103,5 тыс. этнических казахов, сообщает Zakon.kz.

По информации Министерства труда и социальной защиты, более половины кандасов (65,2%), прибывших в Казахстан с начала года, являются выходцами из Узбекистана, 9,2% – из Китая, 8,8% – из России, 8% – из Туркменистана, 4,8% – из Монголии и 4% – из других стран.







Прибывшие этнические казахи в основном поселились в Алматинской (28,1%), Мангистауской (16,3%), Туркестанской (8,7%) и Жамбылской (6,1%) областях, а также в городах Астане (9%), Шымкенте (6,9%) и Алматы (5,5%).

Как отмечают в Минтруда, число этнических переселенцев трудоспособного возраста составляет 59,6%, 26,7% человек моложе трудоспособного возраста и 13,7% – пенсионеры.

Из числа кандасов трудоспособного возраста 16% имеют высшее образование, 39% – среднее специальное образование, 43,1% – общее среднее образование и 1,9% – не имеют образования.