Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet #Выборы президента РК-2022 #Чемпионат мира по футболу 2022
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

Более 15 тыс. этнических казахов получили статус кандаса с начала года

более 15 тыс. кандасов приехали в Казахстан с начала года Фото: акимат Мангистауской области
На 1 ноября 2022 года на историческую родину вернулись и получили статус кандасов 15 637 этнических казахов. Всего с 1991 года в республику вернулись 1 млн 103,5 тыс. этнических казахов, сообщает Zakon.kz.

По информации Министерства труда и социальной защиты, более половины кандасов (65,2%), прибывших в Казахстан с начала года, являются выходцами из Узбекистана, 9,2% – из Китая, 8,8% – из России, 8% – из Туркменистана, 4,8% – из Монголии и 4% – из других стран.


Прибывшие этнические казахи в основном поселились в Алматинской (28,1%), Мангистауской (16,3%), Туркестанской (8,7%) и Жамбылской (6,1%) областях, а также в городах Астане (9%), Шымкенте (6,9%) и Алматы (5,5%).

Как отмечают в Минтруда, число этнических переселенцев трудоспособного возраста составляет 59,6%, 26,7% человек моложе трудоспособного возраста и 13,7% – пенсионеры.

Из числа кандасов трудоспособного возраста 16% имеют высшее образование, 39% – среднее специальное образование, 43,1% – общее среднее образование и 1,9% – не имеют образования.

 

Читайте также

В приграничных с Таджикистаном районах Кыргызстана ввели ограничения на праздники

В Казахстане произошло землетрясение недалеко от Aксу-Жабаглинского заповедника

В Узбекистане начинается суд над участниками событий в Каракалпакстане

Лариса Черненко
МТСЗН РК Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Что подарить каждому знаку зодиака к Новому году
Что подарить каждому знаку зодиака к Новому году
Минусовая температура
В понедельник в регионах Казахстана температура воздуха упадет до минус 42
Митинг в Астане
В полиции прокомментировали митинг в Астане
Водителя скорой в Темиртау избили
В Темиртау толпа мужчин избила водителя скорой, который выехал к роженице
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления