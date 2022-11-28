В приграничных с Таджикистаном районах Кыргызстана ввели ограничения на праздники

Мэрия Баткена пошла на такой шаг из-за недавнего приграничного конфликта с Таджикистаном, где погибли 63 человека, более 200 получили ранения, сообщает Zakon.kz.

Ограничения на проведение торжеств касаются как городского, так и районного и областного масштабов и будут действовать до 31 декабря 2023 года, пишет 24.kg.

Ограничения распространяются на празднование Нового года, Международного женского дня 8 Марта, Наурыза, последнего звонка, Международного дня защиты детей, Дня Победы, Дня независимости и других профессиональных праздников.

Вооруженные столкновения на границе Кыргызстана и Таджикистана начались утром 14 сентября. Стороны обвинили друг друга в обстрелах.

16 сентября Пограничная служба Кыргызстана сообщила, что военные прекратили стрельбу на границе с Таджикистаном, кроме того, была достигнута договоренность о прекращении огня.

Утром 17 сентября в Баткенской области Кыргызстана вновь прозвучали выстрелы, затем был введен режим чрезвычайной ситуации.

В стране объявили 19 сентября Днем национального траура.