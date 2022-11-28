Ермек Сагимбаев остался на посту главы КНБ
Фото: gov.kz
28 ноября 2022 года Ермек Сагимбаев назначен председателем Комитета национальной безопасности РК, сообщает Zakon.kz.
Соответствующий указ, подписанный главой государства, опубликован на сайте Акорды.
Ермек Сагимбаев родился 11 октября 1967 года в Алматинской области.
Трудовой стаж:
- служба на офицерских должностях в органах национальной безопасности (1994-2006);
- служба на офицерских и руководящих должностях Аппарата Службы государственной охраны РК, а также в подразделениях оперативного обеспечения (2006-2019);
- заместитель начальника Службы государственной охраны РК – начальник Службы охраны президента РК (05.2019 – 07.2021);
- заместитель начальника Службы государственной охраны РК (07.2021 – 25.08.2021);
- начальник Службы государственной охраны РК (25.08.2021 – 05.01.2022);
- председатель Комитета национальной безопасности РК (с 06.01.2022).
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