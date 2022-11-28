Жанат Элиманов cохранил свой пост

Президент Казахстана 28 ноября подписал указ о назначении Жаната Элиманова председателем Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу, сообщает Zakon.kz.

"Назначить Элиманова Жаната Калдыбековича председателем Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу", – говорится в указе.

Жанат Элиманов родился 16 августа 1978 года в Караганде.

В 1999 году окончил Карагандинский государственный университет им. Е.А. Букетова по специальности "правоведение".

Трудовой стаж:

· и.о. прокурора отдела по надзору за законностью судебных постановлений и исполнительного производства прокуратуры города Караганды Карагандинской области (2000);

· прокурор отдела по надзору за законностью судебных постановлений и исполнительного производства прокуратуры города Караганды (2000);

· помощник прокурора Советского района города Караганды (2000-2001);

· прокурор группы по надзору за законностью судебных постановлений и исполнительного производства по хозяйственным делам прокуратуры Карагандинской области (2001);

· прокурор отдела по надзору за законностью судебных постановлений по гражданским делам прокуратуры Карагандинской области (2001-2002);

· прокурор Управления по надзору за законностью в деятельности государственных органов прокуратуры Карагандинской области (2002-2003);

· старший прокурор Управления по надзору за законностью в деятельности государственных органов прокуратуры Карагандинской области (2003-2004);

· и.о. заместителя начальника Управления по надзору за законностью деятельности государственных органов прокуратуры города Астаны (2004);

· заместитель начальника Управления по надзору за законностью в деятельности государственных органов прокуратуры города Астаны (2004-2007);

· старший помощник генерального прокурора по особым поручениям (2007-2009);

· советник министра юстиции Республики Казахстан (2009);

· заместитель председателя Комитета регистрационной службы и оказания правовой помощи Министерства юстиции Республики Казахстан (2009-2012);

· начальник Информационно-аналитического департамента Агентства Республики Казахстан по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (финансовая полиция) (2012);

· начальник Департамента по раскрытию экономических и финансовых преступлений Агентства Республики Казахстан по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (финансовая полиция) (2012-2014);

· директор департамента оперативно-розыскной деятельности Комитета государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан (2014-2017);

· заместитель начальника департамента правовой защиты – начальник Управления по надзору за законностью в сфере экономики департамента правовой защиты Генеральной прокуратуры Республики Казахстан, заместитель начальника департамента по защите общественных интересов – начальник Управления по надзору за законностью в сфере экономики департамента по защите общественных интересов (третья служба) Генеральной прокуратуры Республики Казахстан, заместитель начальника Службы по защите общественных интересов – начальник Управления надзора за законностью в сфере экономики Службы по защите общественных интересов Генеральной прокуратуры Республики Казахстан (2017);

· заместитель начальника Службы – начальник Управления надзора за законностью в сфере экономики Службы по защите общественных интересов Генеральной прокуратуры Республики Казахстан (2017-2019);

· заместитель прокурора Карагандинской области (2019);

· заместитель председателя Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан (22.04.2019 – 01.2020);

· председатель Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан (01.2020 – 01.2021);

С 28 января 2021 года является председателем Агентства РК по финансовому мониторингу.