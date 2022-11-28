Айбек Дадебаев переназначен на должность управляющего делами президента РК
Фото: akorda.kz
28 ноября 2022 года Айбек Дадебаев назначен на должность управляющего делами президента РК, сообщает Zakon.kz.
Соответствующий указ, подписанный главой государства, опубликован на сайте Акорды.
Айбек Дадебаев родился 1 апреля 1980 года в Алматы.
Трудовой стаж:
- преподаватель кафедры менеджмента международного туризма Казахского государственного университета международных отношений и мировых языков (2001-2002);
- эксперт отдела межпарламентских связей и международного сотрудничества Аппарата Сената Парламента РК, и. о. помощника председателя Сената Парламента РК (2008-2011);
- атташе, третий секретарь постоянного представительства РК в ООН, Женева (2011-2013);
- заместитель заведующего, заведующий Секретариатом председателя Сената Парламента РК (2013-2019);
- заместитель начальника Канцелярии президента РК (2019-2021);
- заместитель управляющего делами президента РК (28.05.2021 – 11.01.2022);
- управляющий делами президента РК (с 11.01.2022).
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