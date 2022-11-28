Алан Курмангалиев стал чемпионом турнира по настольному теннису в Португалии

В португальском городе Вила-Нова-ди-Гая завершился представительный международный турнир по настольному теннису WTT Youth Star Contender 2022. Главный приз этих соревнований достался воспитаннику карагандинской школы тенниса Алану Курмангалиеву, сообщает Zakon.kz.

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По информации пресс-службы НОК, в очередной раз казахстанских болельщиков порадовал своим выступлением Алан Курмангалиев. Ученик Эльмиры Алиевой завоевал золотую медаль португальских состязаний.



На пути к чемпионскому титулу молодой карагандинец победил Натанеля Абрамова (Израиль) – 3:0, Натана Артура Пиларда (Франция) – 3:0, Вассима Ессида (Тунис) – 3:2, Рареса Куэсдина (Румыния) – 3:2, а также Адитью Сарина (Австралия) – 3:2.