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Алан Курмангалиев стал чемпионом турнира по настольному теннису в Португалии

Настольный теннис Чемпион Португалии Фото: olympic.kz
В португальском городе Вила-Нова-ди-Гая завершился представительный международный турнир по настольному теннису WTT Youth Star Contender 2022. Главный приз этих соревнований достался воспитаннику карагандинской школы тенниса Алану Курмангалиеву, сообщает Zakon.kz.

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По информации пресс-службы НОК, в очередной раз казахстанских болельщиков порадовал своим выступлением Алан Курмангалиев. Ученик Эльмиры Алиевой завоевал золотую медаль португальских состязаний.

На пути к чемпионскому титулу молодой карагандинец победил Натанеля Абрамова (Израиль) – 3:0, Натана Артура Пиларда (Франция) – 3:0, Вассима Ессида (Тунис) – 3:2, Рареса Куэсдина (Румыния) – 3:2, а также  Адитью Сарина (Австралия) – 3:2. 

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