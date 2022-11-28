Курсы валют на 28 ноября в обменниках Казахстана

Фото: Zakon.kz

Представлены данные о средневзвешенных курсах покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля в обменных пунктах Астаны, Алматы и Шымкента, а также Нацбанка РК на 28 ноября 2022 года (на 11:10), сообщает Zakon.kz.



По официальным данным Национального банка РК, курс доллара к тенге составляет 465,38 тенге, евро – 483,58 тенге, рубля – 7,69 тенге. Астана Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Астане в обменных пунктах – 466 тенге, продажи – 470 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Астане в обменных пунктах – 480 тенге, продажи – 485 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Астане в обменных пунктах – 7,35 тенге, продажи – 7,41 тенге. Алматы Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Алматы в обменных пунктах – 465,5 тенге, продажи – 469 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Алматы в обменных пунктах – 482 тенге, продажи – 487 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Алматы в обменных пунктах – 7,3 тенге, продажи – 7,45 тенге. Шымкент Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Шымкенте в обменных пунктах – 466 тенге, продажи – 470 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Шымкенте в обменных пунктах – 480 тенге, продажи – 487 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Шымкенте в обменных пунктах – 7,35 тенге, продажи – 7,45 тенге. Читайте также Холдинг "Байтерек" не планирует быть постоянным владельцем Bereke Bank Курсы валют на 26-27 ноября Курс доллара немного снизился на торгах 25 ноября

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