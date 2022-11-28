Ситуацию в Экибастузе обсудили в правительстве

Вопрос передачи ряда проблемных энергетических объектов в государственную собственность прорабатывается правительством, сообщает Zakon.kz.

Как отмечается на сайте primeminister.kz, в настоящее время правительство РК и Генпрокуратура проводят предварительную работу по передаче ряда ТЭЦ в госсобственность. Данный вопрос был рассмотрен на прошедшем 24 ноября заседании Комиссии по демонополизации экономики.

Касательно ситуации в Экибастузе

"В воскресенье, 27 ноября, из-за большого расхода сетевой воды в теплосетях произошла остановка котлоагрегатов на городской ТЭЦ. Сразу был создан оперативный штаб по ликвидации последствий происшествия, начаты аварийно-восстановительные работы, открыта горячая линия". Пресс-служба премьер-министра РК

По состоянию на 11:00 28 ноября в работе находятся шесть котлов. Восстановлено теплоснабжение в 129 многоэтажных и 114 частных домах, 11 социальных объектах. Ремонтные работы продолжаются, данный вопрос находится на контроле правительства.



"Работа по вопросам деятельности проблемных энергетических объектов будет продолжена, в том числе в рамках Комиссии по демонополизации экономики, образованной в марте текущего года". Пресс-служба премьер-министра РК

В целом, как уточнили в правительстве, за это время в республиканскую собственность переданы пакеты акций и доли участия в 10 крупных компаниях в сферах телекоммуникаций, железнодорожной инфраструктуры (439 подъездных ж/д путей) и экологии.

"На стадии передачи в госсобственность находятся доли участия в 28 компаниях, владеющих 142 подъездными ж/д путями и активами в горнорудной промышленности. Еще по 20 объектам, включая ряд ТЭЦ, производственные объекты нефтегазового и ж/д секторов, логистические, машиностроительные активы и др., ведется проработка". Пресс-служба премьер-министра РК

Ранее сообщалось, что 28 ноября 2022 года в Экибастузе в связи с аварией на теплосетях объявили режим ЧС.